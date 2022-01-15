Сенатор Рубіо представив законопроєкт про персональні санкції Путіну у разі вторгнення РФ в Україну

Також передбачено санкції проти російських урядовців та "Північного потоку-2".

Сенатор-республіканець Марко Рубіо представив новий законопроєкт щодо стримування вторгнення Росії в Україну.

Про це пише “Голос Америки”.

Законопроєкт передбачає негайне запровадження персональних санкцій щодопрезидента Росії Володимира Путіна, офіційних осіб у російському уряді та газопроводу “Північний потік-2” у разі посилення агресії РФ.

Рубіо, який є заступником голови Комітету з розвідки та входить до складу Комітету з міжнародних відносин верхньої палати Конгресу США, передав на розгляд Сенату текст законопроєкту “Про стримування авторитарних військових дій” у п'ятницю.

Як повідомила пресслужба Рубіо, законопроєкт став першим подібним документом, що передбачає введення санкцій особисто проти Путіна і проти секторів російської економіки, “від яких залежить особисте збагачення (путінського) режиму”.

“Основна частина будь-якої стратегії, спрямованої на те, щоб змусити Володимира Путіна відступити, полягає в тому, щоб зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують контроль (Путіна) над Росією. Президент Байден, схоже, не розуміє, що Америка має демонструвати силу та рішучість, а не слабкість. Я закликаю своїх колег із Сенату працювати зі мною над прийняттям цього законопроекту, поки що не надто пізно”, – заявив сенатор.

Нагадаємо, у четвер, 13 січня законопроєкт республіканського сенатора Теда Круза про нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2" не набрав достатньої кількості голосів.