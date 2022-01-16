Дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути до вступу в НАТО, - Кулеба

"Якщо Путін хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що саме Росія своїми діями спонукає сусідні з нею країни до вступу в Північноатлантичний альянс.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Парадокс у тому, що саме дії Росії мотивують сусідні з нею країни прагнути до колективної безпеки в НАТО. Протягом десятиліть Росія створювала пояс конфліктів уздовж своїх кордонів і в тій чи іншій формі підривала безпеку майже всіх сусідніх країн. Якщо Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.) хоче знати, чому сусіди прагнуть вступити в НАТО, йому достатньо подивитися в дзеркало", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що рішення про вступ України в НАТО ухвалюють виключно сама Україна і 30 держав-членів Альянсу.

"Україна свій вибір давно зробила. Ми прагнемо вступити в НАТО. Це записано в Конституції і стратегії зовнішньополітичної діяльності. Більшість українців підтримують цей курс і підтримка продовжує зростати. НАТО - це оборонний альянс, і він не тягне жодну країну до свого складу примусово", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Кремль вимагає юридичних гарантій, що держави Східної Європи ніколи не зможуть стати членами Альянсу. При цьому перемовник від Росії на саміті з США Сергій Рябков прямим текстом висунув вимогу ніколи не долучати до НАТО саме Україну. Окрім цього, Кремль хоче зменшення кількості натівського озброєння в Європі.

У разі відмови НАТО від "гарантій безпеки" Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз". Заступник Лаврова Сергій Рябков, який брав участь у російсько-американських перемовинах у Женеві, заявив, що НАТО "треба збирати манатки та повертатися до рубежів 1997 року".