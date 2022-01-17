Племінник Назарбаєва втратив керівну посаду в Комітеті нацбезпеки Казахстану

Владу в країні зачищають від родичів колишнього президента.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звільнив племінника Нурсултана Назарбаєва Самата Абіша з посади першого заступника голови Комітету національної безпеки, яку він обіймав останні шість років.

Про це повідомляється на сайті президента Казахстану.

Абіш - син молодшого брата Нурсултана Назарбаєва - Сатибалди Назарбаєва.

Він став черговим родичем колишнього казахстанського президента, що втратив посаду після січневих заворушень.

Протести в Казахстані почалися 2 січня і тривали близько тижня. Приводом для них стало підвищення цін на скраплений газ. Одним із вимог протестувальників стало гасло "Шал, кет!" ("Старий, іди!"), що є відсилкою до 81-річного Назарбаєва, який після звільнення з посади президента зберігав у своїх руках важелі впливу.

Сам Назарбаєв не з'являвся на публіці із 28 грудня минулого року. Він ніяк не коментував масштабні протести, що розгорнулися в країні. Прес-секретар колишнього президента стверджує, що Нурсултан Назарбаєв не залишав Казахстан, перебуває у столиці та особисто ухвалив рішення передати керівництво впливовою Радою безпеки президенту Касим-Жомарту Токаєву.

Після масових протестів і заворушень у Казахстані втратили посади троє зятів Назарбаєва: Тимур Кулібаєв, Дімаш Досанов й Кайрат Шаріпбаєв.

Нагадаємо, що голову КНБ Каріма Масімова, під керівництвом якого працював Самат Абіш, звільнили 5 січня і одразу затримали. Його підозрюють в державній зраді.