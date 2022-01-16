Україна вчергове закликала Німеччину надати зброю

"Це необхідно з моральної та людської точок зору".

Україна напередодні візиту міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок до Києва закликає Берлін надати оборонну зброю.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляє німецьке видання Zeit.

"Ми звертаємося до уряду Німеччини, особисто до міністра закордонних справ Бербок з закликом терміново допомогти Україні необхідним оборонним озброєнням. Це необхідно з моральної та людської точок зору", - сказав Мельник.

Нагадаємо, у грудні минулого року Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що деескалації треба досягати дипломатичним шляхом - через перемовини з Росією в різних форматах.