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Україна вчергове закликала Німеччину надати зброю

"Це необхідно з моральної та людської точок зору".

Україна вчергове закликала Німеччину надати зброю

Україна напередодні візиту міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок до Києва закликає Берлін надати оборонну зброю.

Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомляє німецьке видання Zeit.

"Ми звертаємося до уряду Німеччини, особисто до міністра закордонних справ Бербок з закликом терміново допомогти Україні необхідним оборонним озброєнням. Це необхідно з моральної та людської точок зору", - сказав Мельник.

Нагадаємо, у грудні минулого року Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що деескалації треба досягати дипломатичним шляхом - через перемовини з Росією в різних форматах.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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