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Глава МЗС Німеччини пояснила мету свого візиту до Києва і Москви

"Ми готові до діалогу. І сповнені рішучості відповісти, якщо Росія вирішить обрати ескалацію".

Глава МЗС Німеччини пояснила мету свого візиту до Києва і Москви
Фото: EPA/UPG

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її візит до Москви 18 січня має на меті з'ясувати, чи готова Росія до деескалації та продовження переговорів у "нормандському форматі". Перед цим 17 січня у Києві вона збирається підтвердити, що Захід не веде переговорів про Україну в обхід України.

Про це сказано у заяві Бербок на сайті німецького МЗС.

"Ми готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості і кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію. Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського заключного акту, який рятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них – територіальна недоторканність, вільний вибір альянсів і відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості відповісти, якщо Росія вирішить обрати ескалацію", – наголосила Бербок.

Вона заявила, що Німеччина прагне стабільних відносин з Росією.

"Список конфліктних питань, про які ми маємо говорити, довгий. Останнім часом вони кидають дедалі темнішу тінь на можливості співпраці, які принесуть користь людям наших країн: у науці та культурі, у торгівлі та інвестиціях, у відновлюваних джерелах енергії, у боротьбі з кліматичною кризою… Для нас особливо важливою є співпраця між громадянськими суспільствами. Я також хочу поговорити зі своїм російським колегою про ці можливості – і про те, як ми можемо створити умови для кращого їх використання", – сказала Бербок.

Нагадаємо, що Анналена Бербок очолила міністерство закордонних справ Німеччини на початку грудня 2021 року. На цій посаді вона змінила Гайко Мааса, який відповідав за зовнішню політику Німеччини раніше.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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