Глава МЗС Німеччини пояснила мету свого візиту до Києва і Москви

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її візит до Москви 18 січня має на меті з'ясувати, чи готова Росія до деескалації та продовження переговорів у "нормандському форматі". Перед цим 17 січня у Києві вона збирається підтвердити, що Захід не веде переговорів про Україну в обхід України.

Про це сказано у заяві Бербок на сайті німецького МЗС.

"Ми готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості і кроки, які принесуть більше безпеки всім у Європі, включаючи Росію. Але ми не можемо і не збираємося йти на компроміс щодо фундаментальних принципів Гельсінського заключного акту, який рятував Європу від кошмару великої війни протягом останніх 50 років. Серед них – територіальна недоторканність, вільний вибір альянсів і відмова від загрози насильства як політичного інструменту. І ми сповнені рішучості відповісти, якщо Росія вирішить обрати ескалацію", – наголосила Бербок.

Вона заявила, що Німеччина прагне стабільних відносин з Росією.

"Список конфліктних питань, про які ми маємо говорити, довгий. Останнім часом вони кидають дедалі темнішу тінь на можливості співпраці, які принесуть користь людям наших країн: у науці та культурі, у торгівлі та інвестиціях, у відновлюваних джерелах енергії, у боротьбі з кліматичною кризою… Для нас особливо важливою є співпраця між громадянськими суспільствами. Я також хочу поговорити зі своїм російським колегою про ці можливості – і про те, як ми можемо створити умови для кращого їх використання", – сказала Бербок.

Нагадаємо, що Анналена Бербок очолила міністерство закордонних справ Німеччини на початку грудня 2021 року. На цій посаді вона змінила Гайко Мааса, який відповідав за зовнішню політику Німеччини раніше.