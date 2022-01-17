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СБУ назвала фейком заяву Лукашенка про "націоналістів-радикалів" на кордоні з Україною

"Подібні заяви є політичною маніпуляцією та частиної інформаційної війни".

СБУ назвала фейком заяву Лукашенка про "націоналістів-радикалів" на кордоні з Україною
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що біля кордонів відбуваєтсья  нарощування військового контингенту України.

Про це він розповів, заслуховуючи доповідь про задум спільного оперативного навчання збройних сил Білорусі та Росії, передає  БЕЛТА.

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від Державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами... Та мігранти туди навіть у страшному сні не попадуть. Вони туди не йдуть і не збираються в Україну йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони будуть "захищатися від мігрантів з Білорусі"", - сказав Лукашенко.

У Службі безпеки України в коментарі LB.ua наголосили, що подібні заяви є політичною маніпуляцією та частиної інформаційної війни проти України.

"Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низку необхідних заходів в рамках своїх повноважень, аби не допустити дестабілізаціі ситуації в державі, в тому числі в інформаційній сфері. Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону «націоналістів-радикалів», які нібито є «похлеще, чем натовские военнослужащие» не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиної інформаційної війни проти України", - зазначив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Він також закликав ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, аби не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

Нагадаємо, у 2018 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Проте після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю погіршилися, і восени 2021 року Лукашенко визнав Крим російським. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь зараз розглядається як можливий плацдарм для вторгнення Росії з півночі.

У грудні 2021 року секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив про загрозу "локального конфлікту" з Україною.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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