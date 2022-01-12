На оснащення кордону потрібно 17 млрд гривень, заклали 900 млн, – Акопян

На модернізацію українсько-російського та українсько-білоруського кордону потрібно близько 17 млрд гривень. У державному бюджеті-2022 на це закладено лише 900 млн гривень. Аби облаштування кордону завершилося чимшвидше, МВС співпрацює із міжнародними партнерами.

Про це заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян розповіла в інтерв’ю LB.ua.

"Це залежить від того, на скільки в нас вистачить грошей. У бюджеті 2022 року ми заклали 900 млн гривень на облаштування кордону. На оснащення ж усього периметру нам потрібно близько 17 млрд грн. Але, звісно, ми не хочемо і не можемо розраховувати виключно на бюджетні кошти, тому зараз ми тісно співпрацюємо в цьому напрямку з нашими міжнародними партнерами", – заявила Мері Акопян.

За її словами, вже вдалося домовитися зі США про 20 млн доларів на нагальні потреби (облаштування ділянок розбите на кілька етапів. – LB.ua).

"Ми ведемо також перемовини з британською стороною щодо посилення кордону. У нас уже є домовленість з ЄС про цільове виділення коштів у рамках теперішньої кризи. У нас є міжнародно-технічний проєкт з Євросоюзом – "Інтегроване управління кордонами". Наразі триває перша фаза цієї ініціативи, однак є стратегічна домовленість про запровадження другої фази: йдеться ще про додаткові десь 50 млн євро", – додала заступниця міністра внутрішніх справ.

Як повідомляли, Держприкордонслужба та Посольство США в грудні 2021 року започаткували проєкт з посилення безпеки північної і східної ділянок кордону України. Реалізацію проєкту планують розпочати із січня 2022 року, а загальна сума допомоги передбачена у розмірі 20 мільйонів доларів.