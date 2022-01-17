Естонія заявила про готовність розмістити 5 тисяч солдатів НАТО

У міністерстві оборони Естонії заявили, що готові розмістити 5 тисяч солдат швидкого реагування НАТО. За необхідності міністерство готове побудувати нові казарми для постійного розміщення військових задля зміцнення східного флангу Альянсу.

Про це заявив канцлер Міністерства оборони Кусті Сальм, повідомляє агентство ERR.

"Ми чітко бачимо, що в розрізі політики стримування Балтійський регіон слід зміцнити. Є чіткі плани, як це зробити у разі потреби... В Естонії все готове на випадок прибуття сил швидкого реагування НАТО чисельністю до 5 тисяч людей", – заявив представник Міноборони Естонії.

За словами Кусті Сальма, у місті Тапа є територія для прийняття військових, де можна зберігати обладнання, зброю та роздавати її підрозділам.

Канцлер Сальм припустив, що якщо НАТО направить на східний фланг більше військ, їх можна розмістити і в іншій країні, наприклад Румунії.

Водночас голова відділу інфраструктури Центру оборонних інвестицій Естонії Гейліка Рейнварт наголосила, що нові казарми для союзників побудують за умови, якщо війська будуть розміщені в країні на постійній основі.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс заявив про право українців самостійно вирішувати, чи вступати країні до НАТО.