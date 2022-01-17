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ОАЕ заявила про атаку безпілотників на нафтові танкери та аеропорт

Загинули троє людей, ще шестеро - зазнали поранень.

ОАЕ заявила про атаку безпілотників на нафтові танкери та аеропорт
Фото: news.dtkt.ua

Поліція Об’єднаних Арабських Еміратів заявила, що повстанці-хусити із сусіднього Ємену за допомогою дронів здійснили атаку, спричинили вибухи на трьох нафтових танкерах і пожежу в аеропорту столиці Абу-Дабі.

Про це повідомляє Associated Press.

В аеропорті загоряння зафіксували в недобудованому терміналі. Пожежу поліція охарактеризувала як незначну, вона призвела лише до незначного затримування рейсів. Про постраждалих чи загиблих не повідомлялося.

Натомість унаслідок атаки безпілотників на національну нафтовидобувну компанію ADNOC стався вибух. В результаті зазнали пошкодження і зайнялися три нафтові танкери. Загинули троє людей - двоє громадян Індії та один - Пакистану, а ще шестеро людей зазнали поранень.

Міністерство закордонних справ України засудило атаку.

"Рішуче засуджуємо збройну атаку на цивільні об’єкти в ОАЕ. Напад підриває зусилля задля стабілізації ситуації та встановлення довготривалого миру в регіоні", - написав у своєму Twitter спікер МЗС Олег Ніколенко.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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