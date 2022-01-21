Молдова розрахувалася з "Газпромом" за січень

Молдова розрахувалася із російським "Газпромом" за поставлений газ.

"АТ "Молдовагаз" перерахувало ПАТ "Газпром" у повному обсязі оплату за природний газ, поставлений у першій половині січня 2022 року. Сума переказу склала 34,375 млн доларів США і є фінальним траншем із 63 мільйонів доларів, що підлягають оплаті за цей період", – повідомила пресслужба молдовської газової компанії.

Аби уникнути припинення поставок від "Газпрому" уряд Республіки Молдови виділив 469 млн леїв компенсації за природний газ як аванс, відстрочення виплати ПДВ до держбюджету та перерахувань компанії "Енергоком".

Нагадаємо, "Газпром" попередив Молдову про припинення постачання газу з 20 січня, якщо компанія "Молдовагаз" не заплатить за поточне постачання. У зв'язку з цим у країні оголосили надзвичайний стан в енергетичному секторі.

За першу половину січня Молдова мала заплатити 63 млн доларів, але "Молдовагазу" не вистачало 25 млн.

Віцепрем'єр Андрій Спину казав, що ситуація може повторитися в лютому і березні, тому НП запроваджують одразу на два місяці.

У жовтні 2021 року в Молдові вже оголошували режим надзвичайної ситуації через дефіцит газу під час важких переговорів з "Газпромом" про новий контракт. У результаті сторонам вдалося погодити умови постачання газу до республіки на найближчі п'ять років.