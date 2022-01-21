США розвінчали російські дезінформаційні вигадки про Україну

Державний департамент США спільно з американською розвідкою викрили декілька російських військових та розвідувальних структур, які беруть участь в інформаційному протистоянні Україні.

Їхні дії включають поширення дезінформації та пропаганди, щоб представити Україну агресором і примусити Захід повірити в це, заявили в Державному департаменті Штатів. Держдеп на своєму сайті оприлюднив вигадки росіян і їхні спростування.

Вигадка: "Україна та її посадовці є агресором в російсько-українських відносинах".

Факт: Хибні заяви путінського режиму звинувачують жертву – Україну – в російській агресії. Росія вторглася в Україну в 2014 році, окупувала Крим, контролює озброєні сили на Донбасі та накопичила понад 100 000 військовослужбовців на кордоні з Україною, в той час як президент РФ Володимир Путін погрожує "військово-технічними заходами у відповідь", якщо його вимоги не будуть виконані.

Вигадка: "Захід підштовхує Україну до конфлікту"

Факт: Москва спровокувала поточну кризу, розмістивши понад 100 000 військових біля кордонів України, при цьому будь-яких військових дій на українському боці кордону не проводилось. Російський уряд обманом намагається примусити світ повірити в те, що поведінка України може спровокувати глобальний конфлікт, і переконати громадян Росії в необхідності російських військових проводити дії в Україні.

Вигадка: "Розгортання Росією бойових сил – це просто передислокація військ на її території"

Факт: Розгортання понад 100 000 військовослужбовців до кордонів країни, в яку Росія вторглася і досі окуповує її територію, не є просто ротацією військ. Це очевидна оновлена російська загроза суверенітету та територіальній цілісності.

Вигадка: "США планували хімічні атаки на Донбасі"

Факт: США і Росія є учасниками Конвенції з хімічної зброї. Відповідно до своїх обовʼязків, Сполучені Штати не застосовують хімічне озброєння. Але за останні роки російський уряд двічі застовував його для нападу і замахів на супротивників, зокрема на чужій території. Замість того, щоб розпалювати конфлікт на Сході України, як це робила Росія, США з 2014 року надали гуманітарної допомоги на суму в понад 351 млн доларів тим, хто постраждав від московської агресії. Росія використовує заяви посадовців, а також дезінформацію та пропаганду, навмисно поширювати відверту брехню для створення причин для військових дій.

Також у Держдепі розвінчали міф, що Росія захищає етнічних росіян в Україні, оскільки нема достовірних повідомлень про загрози з боку українського уряду на адресу російськомовного населення чи етнічних росіян.

Крім того, на закид про змову НАТО проти РФ після Холодної війни в Держдепі відповіли, що Альянс не має на меті конфронтації і не становить загрози для Росі, бо є оборонним блоком.

НАТО не оточує кордони РФ – з 20 000 км сухопутного російського кордону лише 1215 приходяться на долю членів блоку. РФ має сухопутні кордони з 14 країнами, і лише три з них є членами НАТО. Альянс ніколи не обіцяв відмовитися від нових членів. Розширення НАТО не спрямовано проти Росії.

На закид про те, що Захід уникає дипломатії і зразу впроваджує санкції, Держдеп нагадав, що США і партнери ведуть інтенсивну дипломатію для вирішення кризи, зокрема й напряму з російським урядом.

Нагадаємо, Державний департамент також опублікував топ-5 дезінформаційних наративів Росії, зокрема про те, що Росія є невинною жертвою, яка змушена захищатися від Заходу. У них йшлося також про переписування історичних фактів так, щоб це було вигідно Кремлю.