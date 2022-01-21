У США припускають можливість зустрічі Байдена з Путіним, але рішення поки немає

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена та Володимира Путіна можлива. Однак рішень щодо саміту на вищому рівні поки немає.

Про це на брифінгу повідомила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає "РБК Україна".

"Президент (Байден - ред.) завжди цінує взаємодію лідера з лідером. Це може бути або не бути наступним кроком, якщо це рекомендований крок, звичайно. Президент завжди відкритий для взаємодії", - сказала Псакі, коментуючи можливість проведення саміту на вищому рівні.

При цьому вона зазначила, що поки рішень про зустріч Байдена і Путіна немає.

Нагадаємо, Байден вважає, що Путін не хоче розв’язувати повномасштабну війну у Європі. А своїми діями президент РФ хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію. Він також зауважив, що російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак розказав, що Володимир Зеленський запропонував Джо Байдену провести саміт за участю Путіна. За його словами, у Вашингтоні цю пропозицію сприйняли з інтересом.

Перед цим Зеленський зустрівся із зовнішньополітичними радниками канцлера Німеччини та президента Франції. Він заявив, що розраховує на проведення першого за два роки саміту "нормандської четвірки" та ухвалення на ньому необхідних рішень для припинення війни на Донбасі. Зеленський також заявив про готовність домовлятися з Путіним у рамках "нормандського формату".

Зеленський давно хоче зустрітися з Путіним і заявив про готовність до переговорів у будь-якому форматі, в тому числі двосторонньому. 1 грудня під час виступу в Верховній Раді зі щорічним посланням Зеленський заявив, що війну на сході не вдасться зупинити без прямих перемовин України та Росії.