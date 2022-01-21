​Лавров заявив, що Росія ніколи не погрожувала українцям "на відміну від Зеленського"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що офіційні особи РФ ніколи не погрожували народові України.

Про це він сказав на брифінгу після завершення переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Хочу ще раз нагадати тим, хто займається аналізом нашої позиції, що Росія ніколи, ніде, жодного разу не загрожувала українському народу, - заявив Лавров.

При цьому він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський публічно закликав "забиратися до Росії" тих співгромадян, які почувають себе росіянами (в інтерв'ю телеканалу "Дом" Зеленський запропонував жителям окупованих районів Донецької і Луганської областей, які хочуть жити в Росії, їхати в Росію, при цьому він підкреслив, що "ніхто нікого виганяти не буде",- ред.)

"Тому хто комусь загрожує і у що ці загрози можуть вилитися, - це ще велике питання", - заявив Лавров.

Російський міністр також заявив, що "Москва не почула сьогодні жодного аргументу від США, який говорить про будь-які загрози Україні з боку Росії".

Крім того, Лавров закликав Блінкена "вплинути" на Київ.

"Я його закликав вкотре використати вирішальний вплив на київський режим, щоб змусити його опритомніти та припинити саботувати мінські угоди", - додав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, сьогодні Лавров провів зустрріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Перемовини нічого не дали, оскільки сторони ставлять перед собою різні завдання: Москва намагається остаточно вирішити "українське питання" завдяки відмові колективного Заходу від надання гарантій позаблоковості нашої держави, а Вашингтон - змусити РФ вирішувати все дипломатичним шляхом.

А фактично він відтягує час, готуючи разом з іншими ключовими партнерами в Європі Київ до різних сценаріїв. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час".