Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
Росія вимагає вивести війська НАТО з Румунії та Болгарії
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим", – Зеленський про можливий наступ Росії
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
Reuters показало нові супутникові фото дислокованих біля України військ РФ
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
Мер Харкова: ніяка Росія місто не захопить
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
ГоловнаСуспільствоВійна

Впродовж дня на Донбасі не стріляли

Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Впродовж дня на Донбасі не стріляли
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 20 січня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано п’ять порушень з боку російських окупантів.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей упродовж минулої доби зафіксували розміщення 101 одиниці військової техніки збройних формувань Російської Федерації, розміщеної з порушенням Мінських домовленостей.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також