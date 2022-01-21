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У Києві "замінували" всі школи

Поліція почала перевіряти приміщення на наявність вибухівки.

У Києві "замінували" всі школи
Фото: Виталий Мирошниченко

Правоохоронні органи у п'ятницю, 21 січня, отримали анонімне повідомлення про мінування всіх шкіл міста Києва.

Як повідомляє "Сьогодні", повідомлення надійшло на колцентр СБУ.

"Анонім повідомив, що вибухівку закладено у всіх школах, не вказавши при цьому адреси, тому перевіряються всі навчальні заклади столиці. Спецгрупи, до яких входять кінологи та вибухотехніки, вже перевіряють приміщення навчальних закладів", - розказали в поліції Києва.

За даними реєстру суб'єктів освітньої діяльності, в Києві розташовані 569 закладів загальної середньої освіти.

Хвиля хибних повідомлень про замінування шкіл та громадських будівель в Україні триває уже другий тиждень. Незважаючи на те, що всі ці повідомлення були неправдивими, поліція змушена реагувати на кожне з них.

Голова Національної поліції Ігор Клименко минулого тижня казав, що частина повідомлень про нібито вибухівку надходить із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а в СБУ вважають, що хвиля "мінувань" є частиною гібридної агресії зі сторони Росії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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