Курсант львівської військової академії напився на Різдво і випадково перетнув кордон

20-річний курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного разом із колишнім прикордонником незаконно перетнув кордон із Польщею під час прогулянки у лісі. Інцидент трапився зранку Різдва, 7 січня, біля села Лопушанка Самбірського району.

Коли чоловіків затримали, вони були настільки нетверезі, що не пам'ятали, як саме і чому перетинали кордон. Обидвох порушників Турківський районний суд оштрафував на 8 500 грн, повідомляє ZAXID.NET.

У матеріалах справи вказано, що рано вранці 7 січня українські прикордонники відділу "Лопушанка" отримали від польських колег інформацію про те, що п'ятеро людей незаконно перейшли кордон з України в Польщу. Трьох із них – громадян Туреччини – польські прикордонники затримали на місці. Ще двом чоловікам вдалося втекти назад на територію України.

Українські інспектори прикордонної служби розпочали пошук чоловіків, залучивши собак. Під час пошуків прикордонники виявили, що втікачі пошкодили огорожу на кордоні та залишили за собою сліди.

Доволі оперативно прикордонники затримали двох чоловіків на околиці села Лопушанка. Обидва були без документів. Один був одягнений у військову форму і берци. З’ясувалося, що це 25-річний колишній прикордонник, якого торік впіймали нетверезим під час несення служби. Другого ідентифікували як курсанта третього курсу Національної академії сухопутних військ, що у Львові.

У суді курсант пояснив, що вночі 6 січня вони разом із колишнім прикордонником вживали алкоголь. На ранок вони вирішили прогулятися лісом. Де саме гуляли і чи справді перетнули кордон, курсант нібито не пам’ятає. Другий підсудний також заявив, що не пам’ятає, як перетинав кордон.

У матеріалах справи не пояснюється, чи були знайомі між собою двоє українців та троє турків, яких затримали прикордонники. Відомо, що громадяни Туреччини перетинали кордон, бо хотіли влаштуватися на роботу в ЄС. Натомість з якою метою переходили кордон українці, наразі з'ясувати не вдалося.

У пресслужбі Львівського прикордонного загону зазначили, що слідство ще має встановити, чи були двоє українців організаторами переправлення турків у Польщу.