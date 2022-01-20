Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що президент Польщі Анджей Дуда прийматиме Зеленського в державній резиденції "Вісла".

Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів.

Основною темою залишається питання безпеки.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Дуда бачилися 20 грудня в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині під час саміту Люблінського трикутника за участю президентів України, Польщі та Литви.

Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО.