Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Польщі.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що президент Польщі Анджей Дуда прийматиме Зеленського в державній резиденції "Вісла".
Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі й обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів.
Основною темою залишається питання безпеки.
Нагадаємо, востаннє Зеленський і Дуда бачилися 20 грудня в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині під час саміту Люблінського трикутника за участю президентів України, Польщі та Литви.
Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО.