Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Вона повідомила, що Офіс генпрокурора також піде з апеляційним оскарженням запобіжного заходу.

Відповідне відео вона опублікувала у фейсбуці.

Венедіктова наголосила, що позиція Офісу генерального прокурора, полягає в тому, що Порошенку було повідомлено про підозру в державній зраді "у спосіб, визначений законом".

"Що означає сьогоднішнє рішення суду про обрання запобіжного заходу?... Воно означає, що суд підтвердив законність та обґрунтованість цієї підозри, порядок її повідомлення, а також наявність ризиків, для запобігання яким прокуратура йшла із обранням запобіжного заходу", - зазначила генпрокурорка.

Вона нагадала, що за її каденцію було повідомлено підозри "великій кількості осіб", які їх потім оскаржували, однак, жодного разу підозру скасовано не було.

Венедіктова також зазначила, що її заступник, який підписував підозу, "координував діяльність органів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні із самого початку і був знайомий із матеріалами справи".

"У справі другого Президента інституту підозри ще не було. Постанову про притягнення як обвинуваченого підписав слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури. Повідомлення про підозри та їх зміни четвертому Президенту підписували прокурори Плеканчук, Брезицький, Псюк та Іванов. А в травні 2019 року повідомлення про підозру третьому Президенту підписував прокурор відділу. Прізвище і підпис Генерального прокурора в повідомленнях про підозру колишнім президентам стоїть тільки моє. В підозрі, повідомленій в 2020 році. Піар і процесуальна робота - це різні речі. Повертаючись до «вугільної справи», щодо фігуранта якої суд сьогодні обирав запобіжний захід. Наголошую на тому, що фабула справи однакова для всіх чотирьох підозрюваних - вони співучасники. Прокурори щодо всіх фігурантів ішли з однаковим запобіжним заходом - тримання під вартою або 1 мільярд гривень застави", - пояснила генпрокурорка.

"Тому ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безперечно, знов таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - додала Венедіктова.

Нагадаємо, 20 грудня заступник Венедіктової Олексій Симоненко підписав підозру Порошенку, оскільки генпрокурорка була у відпустці. Вручити її слідчі Державного бюро розслідувань тоді не змогли, бо політик саме поїхав за кордон.

Порошенку висунули звинувачення в так званій «вугільній справі», яка стосується схем постачання вугілля з окупованих територій. Загалом у справі чотири фігуранти: Петро Порошенко, один з лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин і бізнесмен Сергій Кузяра. Провадження розслідують за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України. Петрові Порошенку інкримінують державну зраду та сприяння терористичним організаціям. Сам лідер «Європейської солідарності» та його захист вважають звинувачення безпідставними і політично вмотивованими. Під час пресконференції у Варшаві 16 січня Петро Порошенко назвав чинного президента України Володимира Зеленського «архітектором» справи проти себе, а Ігоря Коломойського – замовником.

LB.ua розповідає про суть "вугільної справи".