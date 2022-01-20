Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Назарбаєв та імперія Путіна
Назарбаєв та імперія Путіна
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
ГоловнаПолітика

Кулеба: "Ми не будемо знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Росії"

"Помилки 2014 року не мають права на повторення".

Кулеба: "Ми не будемо знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Росії"
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що українці не будуть знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Російській Федерації у разі нового вторгнення в Україну.

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК-Україна.

За словами Кулеби, помилки 2014 року не мають права на повторення.

"Наша позиція - Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. Тому ми не приймемо жодних спроб, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування вторгнення Росії, тому що недостатньо велике вторгнення або недостатньо доказів, що це російські солдати", - зазначив голова МЗС.

"Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки про дії Росії. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що США підтримують нас, ані в тому, що підтримують не тільки словами, а й конкретними справами. Ані в тому, що в разі початку активних бойових дій у США і ЄС не буде іншого вибору як застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Євросоюз, США, НАТО та ОБСЄ провели спільні переговори через дії Росії.

На тлі стягування військових і техніки до кордонів України та на окуповані території США мали перемовини з росіянами у двусторонньому форматі, а також через НАТО і Постійну раду ОБСЄ. Росія висунула ультиматум зменшити військову присутність блоку в Європі та гарантувати, що НАТО не буде розширюватися новими членами, зокрема й Україною.

Альянс категорично відкинув це, але зазначив, що готовий обговорити масштаби військових навчань і озброєння на континенті. Росія це не влаштувало і вони заявили, що не бачать перспектив у подальших розмовах.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також