Кулеба: "Ми не будемо знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Росії"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що українці не будуть знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Російській Федерації у разі нового вторгнення в Україну.

Про це він заявив на брифінгу, передає РБК-Україна.

За словами Кулеби, помилки 2014 року не мають права на повторення.

"Наша позиція - Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. Тому ми не приймемо жодних спроб, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування вторгнення Росії, тому що недостатньо велике вторгнення або недостатньо доказів, що це російські солдати", - зазначив голова МЗС.

"Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки про дії Росії. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що США підтримують нас, ані в тому, що підтримують не тільки словами, а й конкретними справами. Ані в тому, що в разі початку активних бойових дій у США і ЄС не буде іншого вибору як застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше Євросоюз, США, НАТО та ОБСЄ провели спільні переговори через дії Росії.

На тлі стягування військових і техніки до кордонів України та на окуповані території США мали перемовини з росіянами у двусторонньому форматі, а також через НАТО і Постійну раду ОБСЄ. Росія висунула ультиматум зменшити військову присутність блоку в Європі та гарантувати, що НАТО не буде розширюватися новими членами, зокрема й Україною.

Альянс категорично відкинув це, але зазначив, що готовий обговорити масштаби військових навчань і озброєння на континенті. Росія це не влаштувало і вони заявили, що не бачать перспектив у подальших розмовах.