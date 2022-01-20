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​СБУ викрила членів "Луганського округу донських козаків", які воювали на Донбасі

Після затримання їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

​СБУ викрила членів "Луганського округу донських козаків", які воювали на Донбасі
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила особи 13 ватажків "Луганського округу донських козаків", які воювали проти сил АТО у складі проросійських незаконних збройних формувань.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що раніше вони входили до складу однойменної громадської організації, яку зареєстрували до 2014 року. Згодом за матеріалами СБУ суд ухвалив рішення про її заборону і примусовий розпуск.

Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у районах Луганська та Дебальцевого. Крім того, вони супроводжували так звані "гуманітарні" вантажі  для бойовиків, а також патрулювали населенні пункти на окупованій території.

"Задокументовано факти залучення озброєних учасників ворожого угруповання до охорони незаконних блокпостів в ОРДЛО. Там вони, серед іншого, зупиняли громадський транспорт і автомобілі місцевих жителів та здійснювали протиправні обшуки", - зазначили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі ватажки козачого формування переховуються від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Після затримання їх буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, депутати російської Держдуми від КПРФ ініціювали звернення до президента РФ Володимира Путіна про визнання окупованих територій Донбасу окремими "республіками".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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