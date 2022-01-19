Співробітники виявили слід від кулі на одному з вікон і викликали поліцію.

Засновник інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон повідомив, що сьогодні у Києві обстріляли редакцію його видання на вулиці Щекавицькій.

Журналіст опублікував фото і відео.

За його словами, співробітники видання виявили слід від кулі на одному з вікон, після чого викликали поліцію.

Журналіст пов'язав те, що сталося, зі своєю професійною діяльністю.

"Друзі, говорити правду у країні, де за свободу слова потрібно щодня боротися, дуже непросто. Але я це роблю, постійно кажу те, що думаю, і кажу правду. Як бачимо, це багатьом, напевно, не подобається", – сказав Гордон.

Він висловив переконання, що злочин буде розкрито, "оскільки тут скрізь камери".

Фото: "ГОРДОН"

"Окрім того, як мені повідомили мої джерела у СБУ, тут навпроти розташований гуртожиток СБУ, в якому встановлено спеціальний пост у межах НСРД (негласні слідчі (розшукові) дії). – "ГОРДОН") стосовно мене, звідки повністю записують усе, що відбувається тут, перед входом [в офіс видання "ГОРДОН"]. Тому я абсолютно впевнений, що СБУ у співдружності з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання "ГОРДОН", кому стоїть поперек горла свобода слова та боротьба за свободу слова в Україні", – сказав Гордон.

Оновлено. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження вікна офісу редакції на столичному Подолі, на вікні поруч із вхідними дверима також виявлено пошкодження скла.

Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, переглядають відео з камер спостереження.

"Сьогодні близько 17:00 до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі, розташованому на вулиці Щекавицькій. Слідчо-оперативна група на місці пригоди зафіксувала пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. Пошкодження скла було не наскрізним", - йдеться у повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в грудні минулого року результати соцопитування показали, що журналіст Гордон отримав найбільшу підтримку серед кандидатів у президенти з неполітичної сфери.