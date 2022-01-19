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​Готується зустріч політичних радників "нормандського формату", - Єрмак

Голова Офісу президента сподівається, що перемовини відбудуться до кінця січня.

​Готується зустріч політичних радників "нормандського формату", - Єрмак
Фото: пресслужба президента

Голова Офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що зустріч "нормандської четвірки" на рівні політичних радників відбудеться до кінця січня.

Про це він заявив на брифінгу після зуустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Готується зустрів політичних радників "нормандського формату", і я думаю, що вона відбудеться до кінця цього місяця", - сказав Єрмак.

Голова ОП також зазначив, що держсекретар США "приїхав надіслати сигнал, що ми вас підтримуємо".

Єрмак додав, що майже кожного тижня розмовляє з радником США з нацбезпеки Джоном Салліваном. Також є постійний діалог на рівні очільника МЗС і Блінкена

"Багато говорили про нашу ініціативу тристороннього формату (президенти США, Росії та України). Вони будут просувати цю ідею і багато сподівань з цього приводу... Наголосив на важливості режиму припинення вогню", - розповів Єрмак.

"Діалог сьогодні дозволяє бути усвідомленим навіть в маленьких деталях. Нічого, що стосується України не буде без України. В плані загальної безпеки, енергетичної тощо", - додав він.

Нагадаємо, раніше перемовини з Блінкеном провів голова МЗС України Дмитро Кулеба. Вони обговорили російську агресію та дипломатичні шляхи для її завершення.

Блінкен підкреслив, що про візит до Києва його попросив президент США Джо Байден. Він також додав, що Штати додатково виділять Україні 300 млн доларів допомоги. Він закликав українських політиків бути єдиними.

Завтра Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, а 21 січня – з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Швейцарії. Після цього представники США знову проведуть перемовини з Україною.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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