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Новіков повідомив про провокацію: пропонували купити запис "наради у Зеленського" щодо справи Порошенка

Адвокат припускає, що це був пранк або спроба заробити грошей.

Новіков повідомив про провокацію: пропонували купити запис "наради у Зеленського" щодо справи Порошенка
Фото: Макс Требухов

Адвокат Ілля Новіков повідомив у Facebook, що йому, а також Ігорю Голованю та Ірині Геращенко надійшла пропозиція купити "запис наради в Офісі президента Зеленського щодо справи Порошенка".

"Сьогодні о 14-й Печерський суд Києва має оголосити рішення про запобіжний захід Порошенку, прокуратура вимагає арешт і мільярд застави. Перша їхня спроба у понеділок зірвалася, суддя після 5 годин у нарадчій кімнаті прислав секретаря та оголосив про відкладення на сьогодні. Нам цілком очевидно, що для наших опонентів з Офісу президента це провал, їм було важливо отримати картинку "Порошенка у наручниках" одразу ж, у день його прильоту в Україну", - написав Новіков.

"Ніхто не сумнівається, що цього вони хочуть, і неможливість забезпечити результат для них є неприємною демонстрацією неповного контролю над ситуацією. А вони зараз не можуть дозволити собі виглядати неефективними в маніпулюванні судами, якщо вже наважилися робити це на очах у всіх. Сів на цей велосипед – їдеш уперед чи падаєш із нього", - зазначив адвокат.

"Тим часом мені в телеграм, а також Ігорю Голованю та Ірині Геращенко сьогодні вночі прийшли однакові пропозиції купити запис нібито наради у Зеленського. Не знаю, на що вони розраховували. Швидше за все це пранк, можливо наївна спроба заробити грошей. Їхня проблема в тому, що навіть якщо такий запис існує і він справжній, він нам не дуже потрібний. І без нього абсолютно зрозуміло, що відбувається. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали в суді. Документи зі справи опубліковані, кожен може прочитати їх сам, жодного місця для секретів", - резюмує Новіков.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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