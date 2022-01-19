"Євросолідарність" вимагає припинити силове протистояння мирній акції під Печерським судом

Співголова парламентської фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко засудила штурм силовиками громадян, які зібралися під Печерським судом на мирну акцію на підтримку п’ятого президента Петра Порошенка.

"Поблизу Печерського судилища так звана реформована поліція перетворюється на беркутню і почала силове протистояння з мирними протестувальниками. Вони намагаються знести намети, в яких роздають чай протестувальникам. Намети на Майдані заважали владі в 2013, і поліція намагалася тоді їх зачистити. Вимагаємо від поліції припинити провокації і протистояння", – цитує Геращенко пресслужба політсили.

За словами ветерана АТО Олексія Петрова, "набігла ціла купа «космонавтів», почали провокувати, спробували забрати намети, почали штовхати ветеранів АТО, почалася штовханина".

"Зверніть увагу – тут половина хлопців в амуніції, намагаються витиснути нас з площі, штовхають жінок, подивіться, що відбувається біля наметів. Якийсь сором відбувається. Це називається наша поліція, яка існує за податки народу. Тобто поліція в цю секунду стоїть на стражі «беспредела», того «беспредела», який влаштовує «зелена влада», – наголосив ветеран.

"Ми – мирна акція. Ми не вперше приходимо на акції, ніколи не було провокацій, завжди знаходили порозуміння з поліцією. Але це було завжди, зараз мабуть задача у силовиків інша", – говорить Олексій Петров.

Як повідомляли, під будівлею Печерського районного суду Києва вже близько 11:00 почали збиратися люди на підтримку Петра Порошенка. Оголошення йому запобіжного заходу по "вугільній справі" за підозрою в держзраді і сприянні тероризму було анонсовано на 14 годину.

Під час мітингу відбулись сутички учасників із силовиками. Силовики спецзасоби не застосовували, але почали вилучати казани з наметів протестувальників. Мітингарі намагались їх "відбити". Одного з правоохоронців обприскали газом. Відомо про кількох постраждалих правоохоронців. Також постраждали кілька людей з боку протестувальників.