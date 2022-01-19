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Уряд дозволив витратити "ковідну тисячу" на ліки з 24 січня

Це стосується лише українців старше 60 років.

Уряд дозволив витратити "ковідну тисячу" на ліки з 24 січня
Фото: kyivcity.gov.ua

Кабінет міністрів на засіданні 19 січня схвалив зміни до постанови від 9 грудня, якими дозволив витратити кошти за програмою "єПітримка" на ліки. Таку змогу матимуть тільки вакциновані українці віком понад 60 років.

Про це повідомив представник Верховної Ради у Кабміні Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Порядку надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка» та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми «єПідтримка», в частині надання можливості придбання лікарських засобів отримувачами допомоги віком від 60 років", – написав він у телеграм-каналі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що повністю вакциновані українці віком від 60 років зможуть витратити 1000 грн на ліки вже з 24 січня.

Голова уряду додав, що вже оформили протокольне доручення, щоб програму на дітей віком від 12 до 17 років. 

Нагадаємо, що програма "єПідтримка", ініційована президентом Володимиром Зеленським, стартувала з 19 грудня, хоча деякі банки почали відкривати картки та зараховувати на них гроші навіть раніше. В її рамках громадяни мають змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

10 січня на нараді в Офісі президента повідомили, що "тисячу за вакцинацію" зможуть отримати українці у віці 12–18 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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