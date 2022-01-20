"Повернись живим" передав командуванню Сил тероборони компʼютери та оргтехніку на 680 тисяч гривень

У планах також - аналітична та матеріальна підтримка ТрО.

Благодійний фонд "Повернись живим" передав командуванню новостворених Сил територіальної оборони компʼютери та іншу оргтехніку на суму 680 тисяч грн.

Про це повідомляється на сторінці Фонда у фейсбуці.

"Фонд забезпечив 28 повноцінних робочих місць, без яких неможливе швидке та якісне розгортання тероборони по всій країні. Це 28 компʼютерів, моніторів та іншого обладнання до них, 14 принтерів та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в планах у команди Фонду - аналітична та матеріальна підтримка ТрО, щоб перетворити її на реальну військову силу, здатну ефективно протидіяти ворогу.

"Ви можете стати частиною великих змін та творити майбутнє нашої країни разом. Зробити це дуже просто – кожна, навіть найменша пожертва – це нові проєкти, нова допомога війську та нові врятовані життя. Приєднуйтеся, попереду ще багато роботи https://savelife.in.ua/donate", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2019 році фонд "Повернись живим" запустив освітню програму для військових.