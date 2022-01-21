Журналісти "Схем" викрили фінансові зловживання на будівництві Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, на який мають звозити ядерні відходи з трьох українських АЕС – Рівненської, Хмельницької і Південноукраїнської.

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Зазначається, що проєкт будівництва сховища Кабмін затвердив ще у червні 2017 року, але термін його завершення постійно зсувався. Фінансування проєкту – кредит у 250 мільйонів доларів під державні гарантії від американського Bank of America Merill Lynch та власні кошти Державного підприємства "НАЕК "Енергоатом". Замовником робіт виступає компанія "Атомпроектінжиніринг", яка є підрозділом "Енергоатому".

Генеральним підрядником до грудня 2020 року була компанія "Укрбудмонтаж" з орбіти колишнього народного депутата від БПП Максима Микитася. За два роки після старту будівництва вартість об’єкту зросла на 50% – майже до 1,4 мільярда гривень. Втім навіть цих коштів не вистачило для завершення будівництва.

Після перемоги на виборах Володимира Зеленського змінилося й керівництво держкомпанії "Енергоатом" – її очолив Петро Котін. Новим керівником компанії "Атомпроектінжиніринг" став Микола Божко. Нові менеджери отримали завдання у стислі терміни завершити ядерний об’єкт.

9 грудня 2020 року "Атомпроектінжиніринг" за непрозорою процедурою обрав на стратегічний об'єкт нового підрядника –ТОВ "БК КБР". Компанія отримала на добудову сховища ще 422 мільйони гривень. Закупівлю провели таємно і без тендеру. У "Атомпроектінжинірингу" це пояснити тим, що при доопрацюванні проєкту використовувалися відомості та документація, що становлять державну таємницю.

Крім того, журналісти не знайшли підтверджень того, що ТОВ "БК КБР" мала досвід робіт на об’єктах ядерної інфраструктури.

Незважаючи на це, компанія приступила до робіт. При цьому в ТОВ "БК КБР" не обмежились законтрактованими 420 мільйонами. За допомогою джерел у податкових органах "Схеми" виявили, що лише за рік – до кінця 2021-го – фірма вже освоїла вдвічі більшу суму, отримавши від "Енергоатому" на будівництво сховища вже 1 мільярд 145 мільйонів гривень.

28 грудня 2020 року у Києві в офісі компанії "Атомпроектінжиніринг" відбулась нарада. На ній представник замовника разом з підрядниками намагалися вирішити проблему фінансових зловживань на проєкті. Зокрема, йшлося про один з ключових елементів сховища – систему контролю радіації. Колишній генеральний підрядник будівництва, компанія "Укрбудмонтаж" вже закуповувала її через субпідрядника. Той в свою чергу мав ними розрахуватись з декількома постачальниками системи контролю радіації. Але, судячи з розмови, частина грошей "десь загубилась". У розпорядженні "Схем" є аудіозапис цієї розмови.

"Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені (вкрадені – ред.) і так далі. Треба знаходити інші джерела фінансування і причому їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не зовсім розуміємо", – каже на записі Микола Божко.

Станом на 28 грудня, коли відбувається розмова, посадовець, судячи з його слів, уже скерував кошти на погашення старих боргів, які утворилися, бо раніше виділені гроші, за його ж власними словами, розікрали. На записі йдеться про 22 мільйони гривень.

"Вам за систему радіаційного контролю додатково заплатили 22… (нерозбірливо). Правильно я розумію? Мені треба було вас виручати і себе виручати, і тому там пішли на реальні порушення. Ми заплатили гроші вам нецільові. До першої перевірки", – каже Микола Божко.

За оцінками "Схем", отриманий аудіозапис у кабінеті директора державного підрозділу-замовника може вказувати на причини подвоєння кошторису будівництва вже начебто практично готового сховища: "учасники наради за зачиненими дверима розподіляють державні кошти та через нову непублічну закупівлю латають старі дірки, щоб якнайшвидше здати об’єкт, як знову обіцяє їхнє керівництво".

"Мені здається, що замовник таким простим, але недолугим, способом вирішив уникнути, скажімо так, цієї відкритості і по суті може безкарно витрачати кошти. І, відповідно, ніхто не буде знати, на що ці кошти йдуть і яким чином витрачаються взагалі", – прокоментував юрист "Центру протидії корупції" Олександр Литвин.