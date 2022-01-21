Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком

У новому наказі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік.

Міністерство оборони України скоротило перелік професій, представниці яких мають стати на військовий облік. Оновлений список мають погодити МВС, СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок і надіслало його на погодження до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться у поідомленні.

Зазначається, що у новому наказі визначено 14 спеціальностей та 6 професій, здобуття та отримання яких передбачає постановку на військовий облік. Раніше мова йшла про 35 фахових напрямків, що об‘єднував понад 200 спеціальностей.

Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

"Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних Сил. У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі» — сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

Зазначається, що остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього переліку.

Резніков також підкреслив, що штрафи не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Міністерство оборони України розширило перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобовʼязаних. У документі йдеться про медійників та комунікаційників усіх категорій (журналісти, оператори, піарники, видавці, бібліотекарі, перекладачі та інші), медиків, аналітиків, фінансистів, науковців, менеджерів різного профілю, ветеринарів та інших.

Передбачається, що жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року.

Наприкінці грудня Міністерство оборони оголосило про намір переглянути в бік зменшення список професій, представниці яких мають стати на військовий облік.

Скоротити відповідний перелік професій напередодні доручив Міноборони і президент України Володимир Зеленський.