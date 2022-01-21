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СБУ затримала ще одного псевдомінера в Мелітополі

Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець.

Співробітники Служби безпеки спільно з іншими правоохоронними органами встановили і затримали зловмисника, який здійснив серію "мінувань" у Мелітополі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник скористався мобільним телефоном і повідомив на гарячу лінію поліції, що встановив "вибухові пристрої" по всьому Мелітополю, але першим він нібито замінував саме районний відділ поліції.

Після обстеження приміщень та прилеглих територій правоохоронці встановили, що повідомлення про мінування хибне.

Упродовж кількох годин співробітники СБУ та Нацполіції встановили особу "анонімного терориста". Ним виявився місцевий мешканець, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ.

Фото: СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.

Такаож перевіряєтьсяпричетність громадянина до скоєння інших аналогічних злочинів на території області.

Нагадаємо, за даними СБУ, впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а з  початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Жодне з них не підтвердилось. У спецслужбы також заявили, що за хвилею псевдомінувань стоїть Росія, щоб розхитати ситуацію в Україні зсередини.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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