​СБУ: За хвилею псевдомінувань стоїть Росія, щоб розхитати ситуацію в Україні зсередини

З початку року таких повідомлень надійшло вже більше 300, жодне з них не підтвердилось.

Спецслужби Російської Федерації активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну.

Про це заявила Служба безпеки України.

Зазначається, що якщо впродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, то з початку 2022 року їх надійшло вже більше 300. Жодне з них не підтвердилось.

СБУ у співпраці з Нацполіцією та представниками інших правоохоронних відомств активно протидіє таким проявам. Так, із початку 2021 року встановлено 313 осіб, які здійснили псевдомінування.

"Мета спецслужб країни-агресора очевидна – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку в суспільстві. На жаль, такі інформаційно-психологічні спеціальні операції – реалії сучасних гібридних воєн, і ми маємо чітко це усвідомлювати", - наголосили в СБУ.

За попередньою інформацією, до поширення повідомлень про "мінування" залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи усі можливі наслідки. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення з використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність. Разом з цим, з'ясовується, що більшість повідомлень були надіслані користувачами, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

СБУ вкотре нагадує, що "анонімні терористи" будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.

"Окремо звертаємось до представників ЗМІ з проханням приділяти особливу увагу перевірці інформації про мінування, аби такі публікації не грали на руку ворожим спецслужбам. Ми відкриті до комунікації з засобами масової інформації та завжди готові за потреби надати актуальні дані", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила студента Гірничого фахового коледжу Криворізького національного університету, який за допомогою спецслужб Росії "замінував" коледж. Анонімний лист про мінування відправили 20 січня на електронну пошту "гарячої лінії СБУ" та самого коледжу.

На початку 2022 року в Україні розпочалась нова хвиля хибних мінувань – зловмисники повідомляють про вибухівку в ТРЦ, метро, навчальник закладах і судах. Днями аноніми також заявили про "мінування" всіх шкіл Києва Сімферополя.