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Резніков закликав Захід запровадити санкції щодо оточення Путіна

Він вважає, що Європа і США можуть продемонструвати російським олігархам, що рахунки з їхніми статками дуже легко заморозити.

Резніков закликав Захід запровадити санкції щодо оточення Путіна
Фото: предоставлено пресс-службой

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Захід запровадити санкції щодо російських олігархів з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. На його думку, це могло б попередити можливе російське вторгнення в Україну.

Про це він заявив у інтерв’ю британській корпорації ВВС.

Глава Міноборони висловив упевненість, що США, Велика Британія та європейські партнери можуть зробити більше для захисту Україну від російського вторгнення.

"У Заходу є такі можливості, як величезні статки російських олігархів, з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна", - сказав Резніков.

Він вважає, що Європа і США можуть продемонструвати російським олігархам, що рахунки з їхніми статками дуже легко заморозити.

Минулого тижня сенатор-республіканець Марко Рубіо представив новий законопроєкт щодо стримування вторгнення Росії в Україну. Документ передбачає негайне запровадження персональних санкцій щодо президента Росії Володимира Путіна, офіційних осіб у російському уряді та газопроводу “Північний потік-2” у разі посилення агресії РФ.

Президент РФ Володимир Путін попереджав раніше, що запровадження масштабних санкції проти Росії загрожує повним розривом дипломатичних відносин зі США.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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