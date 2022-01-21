Болгарія закликала Росію поважати її вибір щодо членства в НАТО

МЗС країни також закликало РФ до конструктивного діалогу з державами-членами НАТО.

Болгарія закликає Росію проявити повагу до зовнішньополітичного вибору країни щодо її членства в НАТО.

Про це йдеться у заяві МЗС Болгарії.

У відомстві наголосили, що Вашингтонський договір про створення НАТО не передбачає держав-членів "другої категорії", щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або в обмеженому обсязі.

У заяві також наведено рішення Конституційного суду Болгарії, який постановив, що збройні сили політичного чи військового союзу не вважаються іноземними, якщо їх перетин або розміщення на території країни пов’язані з виконанням союзницьких зобов’язань.

"Ми закликаємо Російську Федерацію проявити повагу до зовнішньополітичного вибору, свідомо зробленого Болгарією щодо членства в НАТО, і до рішень Конституційного суду Болгарії. Ми закликаємо Російську Федерацію до конструктивного діалогу з державами-членами НАТО в Раді НАТО-Росія з метою створення більш єдиної та безпечної Європи на основі верховенства права та суворого виконання міжнародно-правових зобов’язань", - йдеться у заяві.

У відомстві також підкреслили, зл нинішню кризу в архітектурі європейської безпеки, а також кризу в Україні та навколо неї необхідно вирішувати дипломатичним шляхом та шляхом діалогу.

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО вивести іноземні війська, техніку і озброєння з території Болгарії та Румунії, які є членами Альянсу з 2004 року.

В НАТО наголошують, що не збираються поступатися безпекою своїх європейських членів, і що Росія межує тільки з трьома країнами Альянсу.