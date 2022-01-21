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Блінкен повідомив Кулебі про результати своїх зустрічей у Берліні та Женеві

Сторони також обговорили подальше зміцнення обороноздатності України.

Блінкен повідомив Кулебі про результати своїх зустрічей у Берліні та Женеві
Фото: EPA/UPG

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив міністрові закордонних справ України Дмитру Кулебі про результати своїх зустрічей у Берліні та Женеві.

Про це голова МЗС України повідомив у Twitter.

"Провів розмову з держсекретарем США. Ентоні Блінкен поінформував мене про підсумки зустрічей у Берліні та Женеві. Я вдячний за нашу тісну координацію. Обговорили подальше зміцнення обороноздатності України. Дипломатичний трек контактів з РФ продовжує працювати, і це гарні новини", - написав Кулеба.

Сьогодні У Женеві (Швейцарія) пройшли переговори державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова

За підсумками розмови Блінкен заявив, що Росії потрібно почати відвід військ від України, якщо вона хоче довести світові відсутність агресивних планів.

Зі свого боку Лавров після зустрічі укотре звинуватив захід у "розкручуванні істерики", щоб "прикрити лінію київського режиму на повний саботаж Мінських домовленостей".

Блінкен до зустрічі з Лавровим відвідував Київ, де спілкувався з президентом Володимиром Зеленським, та Берлін, де зустрівся з головою МЗС Анналеною Бербок.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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