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Новим головою партії Меркель обраний Фрідріх Мерц

Політик змінив Арміна Лашета, якого до поразки на виборах пророкували в канцлери.

Новим головою партії Меркель обраний Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) у суботу, 22 січня, обрала своїм лідером Фрідріха Мерца, колишнього голову фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

За кандидатуру 66-річного Мерца проголосували 915 з 983 делегатів з'їзду політичної сили, повідомила "Німецька хвиля".

Оскільки вибори відбувались в режимі онлайн, подані голоси ще мають бути підтверджені письмово. Це має відбутись протягом тижня, і тоді Мерц формально обійме посаду голови ХДС.

Мерц поообіцяв, що виконуватиме свою роботу "з усієї сили і з серцем". Він наголосив, що час поразок на виборах для ХДС минув, а нинішній з'їзд став потужним сигналом оновлення партії.

На посаді голови партії Мерц змінив Арміна Лашета, якого пророкували в канцлери Німеччини від ХДС. До Лашета головою ХДС була ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель. Сам Мерц був главою фракції ХДС/ХСС у Бундестазі і головним політичним суперником Меркель. 

Нагадаємо, що на парламентських виборах в Німеччині, які відбулися у вересні 2021 року, перемогу здобула Соціал-демократична партія Німеччини. Вона отримала 25,7% голосів. Найближчий суперник СДПН - блок ХДС/ХСС заручився підтримкою 24,1% виборців. Зелені отримали 14,8% голосів, Вільна демократична партія - 11,5%, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3%.

Соціал-демократи сформуватимували коаліцію із Зеленими та ВДП, тоді як ХДС/ХСС перейшов у опозицію.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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