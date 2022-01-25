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Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон

Росія продовжує додавати батальйонно-тактичні групи до свого угруповання на західному кордоні.

Росія стягує нові військові сили до кордону з Україною, - Пентагон
Речник Пентагону Джон Кiрбi
Фото: EPA/UPG

Росія додає батальйонно тактичні групи до сил на кордоні України. Про це під час брифінгу заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

За словами Кірбі, Сполучені Штати Америки не спостерігають деескалації з боку Росії.

"Так, їх стало більше. Абсолютно", - сказав Кірбі у відповідь на питання журналіста, чи спостерігають США ескалацію з боку Москви.

"Вони продовжують додавати батальйонно-тактичні групи до їх західного кордону, до кордону з Україною, і також у Білорусі. Кількість [військових] там збільшується. Тож вони не лише не демонструють жодних ознак деескалації, але насправді додають більше військових сил", - сказав Кірбі.

У Міноборони США також повідомили про приведення у стан підвищеної готовності до можливої відправки до Східної Європи, де на американських військових може буде покладено місію посилення східного флангу НАТО.

При цьому Кірбі повторив позицію президента США Джо Байдена, що американські військові не будуть відправлятись до України у разі повторного російського вторгнення.

За словами Кірбі, у разі нового вторгнення Росії до України, на Москву чекатимуть здебільшого "економічні наслідки".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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