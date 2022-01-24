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США радяться з союзниками щодо можливого перекидання військ на схід Європи

"Дискусії тривають з нашими партнерами, з країнами "східного флангу".

США радяться з союзниками щодо можливого перекидання військ на схід Європи
Фото: EPA/UPG

Адміністрація США продовжує консультації на тему можливого перекидання додаткових сил у Східну Європу.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

"Дискусії тривають з нашими партнерами, з країнами "східного флангу" (НАТО - ред.)", - сказала вона на брифінгу.

При цьому Псакі зазначила, що такі підкріплення можливі не лише у разі вторгнення РФ в Україну. "Ми ніколи не говорили, що подібне можливе лише у разі російського вторгнення", - сказала вона.

Напередодні Північноатлантичний альянс оголосив про збільшення військової присутності у Східній Європі через дії Росії на кордоні з Україною. Союзники Альянсу переводять сили в режим очікування та відправляють у Східну Європу додаткові кораблі та винищувачі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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