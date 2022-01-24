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Французький модельєр Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років

Він був відкритим геєм і черпав натхнення у ЛГБТ-спільноті.

Тьєррі Мюглер
Фото: instagram.com/manfredthierrymugler
Тьєррі Мюглер

Французький модельєр, засновник будинку моди Mugler Тьєррі Мюглер помер у віці 73 років. 

Про це повідомляється в його офіційному обліковому записі в інстаграмі.

"Ми зі спустошеністю повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року. Нехай його душа спочиває з миром", – сказано в дописі.

Агент Мюглера заявив AFP, що модельєр помер від "природних причин".

Мюглер розпочав кар'єру в моді у 1970-х роках. Заснував однойменний бренд, який здобув популярність, зокрема, за рахунок жіночих костюмів із корсетами, широкими плечима та вузькою талією. На початку 1990-х Мюглер випустив перший парфум Angel, що став популярним.

У 1997 році Мюглер продав права на своє ім'я косметичному бренду Clarins, у співпраці з яким був випущений Angel. У 2002 році дизайнер оголосив, що йде зі світу моди. Після цього він створював костюми для циркової компанії Cirque du Soleil та співачки Бейонсе.

Мюглер співпрацював з іншими знаменитостями. У 1992 році він одягнув Девіда Боуї на його весілля з моделлю Іман і вигадав костюми для кліпу на пісню Джорджа Майкла Too Funky. Також він створив знамениту "мокру" сукню Кім Кардаш'ян для балу Met Gala у 2019 році.

Мюглер був відкритим геєм і черпав натхнення у ЛГБТ-спільноті. У 1992 році його модний показ у Лос-Анджелесі відкрив відомий дрег-артист Lypsinka.

Нагадаємо, 19 січня пішов із життя 73-річний колишній редактор журналу Vogue Андре Леон Теллі, якого вважали провідником темношкірих моделей у світ моди.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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