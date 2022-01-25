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США готові відправити у Східну Європу 8,5 тис. солдатів

Відкликати своїх військових радників та інструкторів з України Штати не планують.

США готові відправити у Східну Європу 8,5 тис. солдатів
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки готові в дуже короткі терміни відправити до Східної Європи 8 500 військовослужбовців. Це станеться, якщо НАТО вирішить привести в готовність сили швидкого реагування.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

Представник військового відомства США наголосив, що рішення про розгортання військ ще не ухвалено і що будь-яке таке розгортання відбуватиметься окремо від переміщень військ США у Європі.

Крім цього, Джон Кірбі заявив, що США наразі не планують відкликати своїх військових радників та інструкторів, які перебувають в Україні.

Раніше Пентагон пригрозив Росії поглибленням ізоляції в разі нападу на Україну.

24 січня 24 січня Держдеп США дозволив працівникам посольства Штатів у Києві добровільно покинути країну. Члени їхніх родин повинні зробити це в обовʼязковому порядку. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". МЗС України вважає це рішення передчасним.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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