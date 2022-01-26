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Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Двоє військоих дістали поранення.

Окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Упродовж минулої доби, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У бік Авдіївки збройні формування РФ відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів.  Неподалік Мар'їнки ворог обстрілював позиції українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного противник здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На околиці населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – середньої важкості.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж доби 24 січня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів - біля Причепилівки. 25 січня з боку збройних формувань РФ було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Двох військових було поранено.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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