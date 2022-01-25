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Окупанти поранили двох військових на Донбасі

З початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму тиші.

Окупанти поранили двох військових на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку доби на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Мар'їнки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Широкиного російські найманці здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля населеного пункту Пищевик російські найманці задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Вони перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця задовільний, другого – важкий.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 24 січня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів - біля Причепилівки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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