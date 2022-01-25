Президент Хорватії заявив, що Україні "не місце в НАТО" і назвав Революцію Гідності "переворотом"

"Коли Україна змінила владу, то цей рух, який був зовсім не демократичним, був переворотом, у якому загинуло 50 людей".

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що його країна виведе з регіону Східної Європи всіх своїх натівських солдатів у разі ескалації ситуації довкола України.

Він також сказав, що "Україні не місце в НАТО", цитують його RTL.hr та Dnevnik.hr. На запитання про те, як Хорватія себе позиціонуватиме у випадку ескалації напруження між РФ та Україною, він відповів:

"Я не маю уявлення. А я головнокомандувач армії. Я дивлюся на заяви, де НАТО збільшує свою присутність, надсилає якісь розвідувальні кораблі. Мало того, що Хорватія не надішле війська до ескалації, вона відійде до останнього солдата", – заявив він.

Міланович додав, що це не повʼязано ні з Україною, ні з Росією, а винятково з динамікою внутрішньої політики США.

"Україні нема місця в НАТО. Коли Україна змінила владу, то цей рух, який був зовсім не демократичним, був переворотом, у якому загинуло 50 людей. Історія була така – Україна йде на захід <...>. Україна досі одна з найкорумпованіших країн, ЄС Україні нічого не дав", – додав він.

Зоран Міланович був обраний президентом Хорватії в лютому 2020 року. Належить до лівоцентристської партії Соціал-демократів. Президент у Хорватії після конституційної реформи 2010 року виконує переважно церемоніальні функції, але також керує армією і дипломатією.

Премʼєр фактично має більший вплив, аніж президент. Нині главою хорватського уряду є Андрій Пленкович, який у грудні минулого року, на тлі стягування Росією військ, відвідував Київ. Після цього візиту його розкритикував Міланович. Президент Хорватії заявив, що цей візит є "шарлатанством".

Володимир Зеленський тоді відповів хорватському колезі, що "якби понад сто тисяч військових стояли на кордоні з Хорватією, Президент Міланович назвав би візит Прем’єр-міністра України до Загреба не «шарлатанством», а виявом солідарності та дружби".