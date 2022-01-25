Міністр оборони Латвії назвав "ганебною" позицією Німеччини, яка перешкоджає постачанню зброї Україні

"Політика Німеччини щодо Росії не вписується в наш час".

Заступник прем'єр-міністра Латвії Артіс Пабрікс, який одночасно займає посаду міністра оборони, заявив, що держави Балтії вважають "ганебною" позицією Німеччини, яка перешкоджає постачанню Києву зброї з Естонії.

Про це Пабрікс заявив в інтерв'ю газеті Bild, передає Deutsche Welle.

"Нинішня політика Німеччини щодо Росії жодною мірою не відповідає вимогам НАТО, ЄС та партнерів ФРН. Її недостатньо і для сьогоднішніх противників Заходу, а до них належить і Росія. Коротше кажучи, політика Німеччини щодо Росії не вписується в наш час" , - сказав міністр.

Він назвав великою помилкою позицію представників Соціал-демократичної партії Німеччини, яка полягає в тому, щоб "передати Україні польовий шпиталь, але не озброєння".

"Німецькі політики перестали розуміти, що означає політика стримування", - наголосив Пабрікс.

"Я повинен сказати, що блокада естонських гаубиць для України сприймається як ганебна позиція у всіх трьох країнах Балтії, а також у всіх державах Північної Європи. Ми вважаємо, що кожна країна має право на самооборону. Якщо ви забороняєте будь-кому отримувати засоби захисту, ви не підтримуєте світ, а якраз навпаки", - додав латвійський політик.

На завершення інтерв'ю Пабрікс наголосив: "По-перше, нині немає жодних ознак пом'якшення ситуації, а по-друге, я твердо переконаний, що широкомасштабний наступ Росії на Україну ознаменував би початок кінця режиму Путіна".

Раніше Пабрікс заявив, що країна передасть Україні гуманітарний вантаж, який включатиме зброю і техніку.

Нагадаємо, 21 січня Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження.

Сама Німеччина заявила раніше, що не постачатиме Україні озброєння. На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю.