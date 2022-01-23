Українці десятиліттями памʼятатимуть про відмову Німеччини поставити зброю, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розчарований відмовою Німеччини надати дозвіл на поставку оборонної зброї.

Про це він сказав у інтервʼю Welt am Sonntag.

"Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці памʼятатимуть це десятиріччами і це дуже сумно для мене як міністра закордонних справ", – зазначив Кулеба.

Він додав, що з повагою ставиться до посилань Німеччини на минуле, які пояснюють політику щодо експорту зброї, але не може з цим погодитись.

"Чим сильніша зараз Україна, тим ничжий ризик ще одного воєнного конфлікту з РФ. Просто тому, що Путін (президент РФ. – Ред.) не почне нову атаку, якщо знатиме, що ціна буде надто високою", – вважає міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, Німеччина не тільки відмовляє Києву в поставках зброї, а й блокує експорт Естонією озброєння в Україну. Йдеться про гаубиці Д-30 східнонімецького походження.

На думку німецьких урядовців, надання зброї Україні може лише посилити напруження та зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є нині. Позиція щодо непостачання зброї до кризових регіонів також закріплена у коаліційній угоді чинного уряду.

Водночас Німеччина надає Україні іншу допомогу. Наприклад, в Україну передадуть мобільний польовий госпіталь вартістю понад 5 млн євро. У Німеччині також лікуються важкопоранені українські військові.

Учора виник скандал із ФРН – командувач ВМС заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що Україна не може відповідати критеріям членства в НАТО. Через це, а також через позицію щодо надання озброєння, МЗС України викликало посла Німеччини Анку Фельдгузен.