Правоохоронці затримали неадекватного переслідувача співачки Злати Огневич, який переслідував її та погрожував розправою протягом трьох років.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Вчора співачка звернулася з заявою до Печерського управління та повідомила, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством. Відомості про подію дізнавачі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу - погроза вбивством.

"Ми встановили, що до злочину причетний уродженець Черкаської області, 1981 року народження. Чоловік протягом тривало часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та надсилав смс-повідомлення в різні соціальні мережі. Сьогодні, 25 січня, за силової підтримки спецпризначенців КОРДу, ми затримали правопорушника за місцем мешкання у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України", - розповів начальник відділу дізнання Печерського управління поліції Василь Іванішин.

Наразі дізнавачі повідомили затриманому про підозру та подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч (ім'я при народженні - Інна Леонідівна Бордюг) - українська співачка та політикиня, заслужена артистка АР Крим. Представляла Україну на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла третє місце. Народна депутатка України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.