Учасників станом на ранок 26 січня значно менше, ніж учора.

У Києві після вчорашніх сутичок мітингувальників та поліції біля будівлі Верховної Ради встановили металевий паркан.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Уранці біля парламенту знову почали збиратися на акцію протесту представники руху "SaveФОП", які виступають проти запровадження обов’язкових касових апаратів для підприємців. Станом на 10 годину учасників було близько сотні.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, вчора представники руху SaveФОП заблокували рух автотранспорту на під’їздах до вулиці Грушевського. Підприємці, які протестували майже кожного дня ще наприкінці минулого року, вимагають від парламентарів скасувати касові апарати для певних груп. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

За даними правоохоронців, 18 поліцейських та троє учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Було відкрито два кримінальних провадження.

Докладніше про те, як минув перший у новому році день роботи парламенту і чому його штурмували ФОПи – в репортажі LB.ua "«Дана команда не панікувати»: парламент нарешті розпочав роботу в новому році".