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За добу в Україні зафіксували 30 768 нових випадків ковіду

Госпіталізовано 2 069 осіб, 192 пацієнти померли

За добу в Україні зафіксували 30 768 нових випадків ковіду
Фото: КМДА

За минулу добу, 31 січня, в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 4 056 дітей та 337 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 069 осіб, 192 пацієнти померли. Одужали 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 095 263 особи,  одужало – 3 631 580. Від ускладнень захворювання померли 100 395 людей.

Всього було здійснено 18 113 574 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2363;
  • Вінницька область – 1654;
  • Волинська область – 628;
  • Дніпропетровська область – 1418;
  • Донецька область – 1167;
  • Житомирська область – 533;
  • Закарпатська область – 787;
  • Запорізька область – 835;
  • Івано-Франківська область – 907;
  • Київська область – 1174;
  • Кіровоградська область – 258;
  • Луганська область – 756;
  • Львівська область – 3411;
  • Миколаївська область – 802;
  • Одеська область – 2471;
  • Полтавська область – 995;
  • Рівненська область – 1441;
  • Сумська область – 1308;
  • Тернопільська область – 1441;
  • Харківська область – 1977;
  • Херсонська область – 441;
  • Хмельницька область – 1070;
  • Черкаська область – 1029;
  • Чернівецька область – 1010;
  • Чернігівська область – 892.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 65 655 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу - 25 525, додаткову - 480, бустерну - 16 372 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.

Нагадаємо, 31 січня президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо протидії поширенню коронавірусу і зазначив, що наразі необхідно постійно на різних рівнях нагадувати громадянам про доцільність вакцинації.

МОЗ прогнозує збільшення кількості хворих у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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