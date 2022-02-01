За добу в Україні зафіксували 30 768 нових випадків ковіду

За минулу добу, 31 січня, в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, 4 056 дітей та 337 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 2 069 осіб, 192 пацієнти померли. Одужали 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 4 095 263 особи, одужало – 3 631 580. Від ускладнень захворювання померли 100 395 людей.

Всього було здійснено 18 113 574 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах за добу:

м. Київ – 2363;

Вінницька область – 1654;

Волинська область – 628;

Дніпропетровська область – 1418;

Донецька область – 1167;

Житомирська область – 533;

Закарпатська область – 787;

Запорізька область – 835;

Івано-Франківська область – 907;

Київська область – 1174;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 756;

Львівська область – 3411;

Миколаївська область – 802;

Одеська область – 2471;

Полтавська область – 995;

Рівненська область – 1441;

Сумська область – 1308;

Тернопільська область – 1441;

Харківська область – 1977;

Херсонська область – 441;

Хмельницька область – 1070;

Черкаська область – 1029;

Чернівецька область – 1010;

Чернігівська область – 892.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 65 655 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 278 людей, другу - 25 525, додаткову - 480, бустерну - 16 372 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 347 953 людини, з них отримали першу дозу – 15 347 951 людина, отримали дві дози – 14 645 012 людей, отримали додаткову дозу – 17 175 людей, бустерну дозу – 356 098 людей. Загалом проведено 30 366 236 щеплень.

Нагадаємо, 31 січня президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо протидії поширенню коронавірусу і зазначив, що наразі необхідно постійно на різних рівнях нагадувати громадянам про доцільність вакцинації.

МОЗ прогнозує збільшення кількості хворих у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.