МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Зливане молоко, рабчики, френзольки, вареники з піском – гастробренди Кіровоградщини. Не чули? Мерщій читати!
Зливане молоко, рабчики, френзольки, вареники з піском – гастробренди Кіровоградщини. Не чули? Мерщій читати!
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
ГоловнаСвіт

Голова МЗС Великобританії захворіла на ковід перед візитом в Україну

Вона пішла на самоізоляцію та поки працюватиме з дому.

Голова МЗС Великобританії захворіла на ковід перед візитом в Україну
Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс
Фото: twitter.com/trussliz

Міністр зовнішніх справ Великобританії Ліз Трасс захворіла на коронавірус. Цього тижня вона мала відвідати Україну з візитом.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Сьогодні ввечері у мене був позитивний результат на COVID. На щастя, у мене було три щеплення, і я буду працювати з дому. Поки йду на самоізоляцію", - зазначила вона.

Раніше Трасс заявила, що британський уряд протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроєкт, який уможливить, у разі необхідності, запровадження масштабних санкцій проти РФ. За її словами, закон не виключає конфіскацію власності російських олігархів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також