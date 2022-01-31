Голова МЗС Великобританії захворіла на ковід перед візитом в Україну

Вона пішла на самоізоляцію та поки працюватиме з дому.

Міністр зовнішніх справ Великобританії Ліз Трасс захворіла на коронавірус. Цього тижня вона мала відвідати Україну з візитом.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Сьогодні ввечері у мене був позитивний результат на COVID. На щастя, у мене було три щеплення, і я буду працювати з дому. Поки йду на самоізоляцію", - зазначила вона.

Раніше Трасс заявила, що британський уряд протягом наступного тижня внесе на розгляд парламенту законопроєкт, який уможливить, у разі необхідності, запровадження масштабних санкцій проти РФ. За її словами, закон не виключає конфіскацію власності російських олігархів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що британський уряд швидко й рішуче запровадить національні санкції проти Росії та російського президента Володимира Путіна в разі будь-яких провокацій чи агресії проти України.