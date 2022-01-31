Посольство Австралії закликало своїх громадян терміново залишити Україну

Там наголосили, що транспортні послуги "можуть бути призупинені в найкоротші терміни".

Посол Австралії Брюс Едвардс рекомендує громадянам своєї країни якнайшвидше залишити Україну через посилення загрози військових дій з боку Росії.

Про це він написав у Twitter.

"Ми радимо австралійцям не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати зараз з країни, скориставшись комерційним або іншим приватним транспортом", - зазначив посол.

Він зауважив, що ці послуги "можуть бути призупинені в найкоротші терміни".

We advise Australians not to travel to Ukraine due to the risk of armed conflict. Dependants of our embassy staff have departed.

We urge Australians in Ukraine to depart now by commercial or other privately available transport options. Services could be suspended at short notice. — Bruce Edwards 🇦🇺🇺🇦🇲🇩 (@AUinUA) January 31, 2022

Нагадаємо, 26 січня посольство Сполучених Штатів в Україні закликало американців розглянути можливість виїзду з України через посилення загрози військових дій з боку Росії.

Наразі чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія та Німеччина.