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Посольство Австралії закликало своїх громадян терміново залишити Україну

Там наголосили, що транспортні послуги "можуть бути призупинені в найкоротші терміни".

Посольство Австралії закликало своїх громадян терміново залишити Україну
Фото: internationalaffairs.org.au

Посол Австралії Брюс Едвардс рекомендує громадянам своєї країни якнайшвидше залишити Україну через посилення загрози військових дій з боку Росії.

Про це він написав у Twitter.

"Ми радимо австралійцям не їздити до України через ризик збройного конфлікту. Ми закликаємо австралійців, які перебувають в Україні, виїжджати зараз з країни, скориставшись комерційним або іншим приватним транспортом", - зазначив посол.

Він зауважив, що ці послуги "можуть бути призупинені в найкоротші терміни".

Нагадаємо, 26 січня посольство Сполучених Штатів в Україні закликало американців розглянути можливість виїзду з України через посилення загрози військових дій з боку Росії.

Наразі чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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