Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
Зливане молоко, рабчики, френзольки, вареники з піском – гастробренди Кіровоградщини. Не чули? Мерщій читати!
Зливане молоко, рабчики, френзольки, вареники з піском – гастробренди Кіровоградщини. Не чули? Мерщій читати!
ГоловнаСвіт

​Росія хоче збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до 30 тис. - постпред США при ООН

РФ вже перекинула до Білорусі майже 5 тис. військових.

​Росія хоче збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до 30 тис. - постпред США при ООН
Лінда Томас-Грінфілд
Фото: Вікіпедія

Росія має намір розширити свою присутність на кордоні Білорусі з Україною до понад 30 тис. військових.

Про це повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми побачили докази, що Росія має намір розширити свою присутність до більше ніж 30 тис. військових біля білорусько-українського кордону, менше ніж дві години на північ від Києва, до початку лютого", - сказала вона на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок.

Томас-Грінфілд поінформувала, що Росія вже перекинула майже 5 тис. військових до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами, протиповітряними батареями.

Крім того, вона наголосила, що Росія накопичила понад 100 тис. військових уздовж кордонів України.

"Це бойові підрозділи та спеціальні війська, які готові робити наступальні дії на Україну", - зазначила Томас-Грінфілд.

"Росія вже використала понад 2 000 залізничних вагонів, щоб перемістити війська та зброю з Росії до українського кордону", - додала постпред.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки попередили Мінськ про серйозні наслідки, якщо територію Білорусі використають для російського вторгнення в Україну.

На тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також