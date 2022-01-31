​Росія хоче збільшити кількість військових на білорусько-українському кордоні до 30 тис. - постпред США при ООН

РФ вже перекинула до Білорусі майже 5 тис. військових.

Росія має намір розширити свою присутність на кордоні Білорусі з Україною до понад 30 тис. військових.

Про це повідомила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми побачили докази, що Росія має намір розширити свою присутність до більше ніж 30 тис. військових біля білорусько-українського кордону, менше ніж дві години на північ від Києва, до початку лютого", - сказала вона на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в понеділок.

Томас-Грінфілд поінформувала, що Росія вже перекинула майже 5 тис. військових до Білорусі із балістичними ракетами малої дальності, спеціальними силами, протиповітряними батареями.

Крім того, вона наголосила, що Росія накопичила понад 100 тис. військових уздовж кордонів України.

"Це бойові підрозділи та спеціальні війська, які готові робити наступальні дії на Україну", - зазначила Томас-Грінфілд.

"Росія вже використала понад 2 000 залізничних вагонів, щоб перемістити війська та зброю з Росії до українського кордону", - додала постпред.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки попередили Мінськ про серйозні наслідки, якщо територію Білорусі використають для російського вторгнення в Україну.

На тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".