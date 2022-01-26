​США попередили Мінськ про наслідки в разі вторгнення Росії в Україну з Білорусі

Сполучені Штати Америки попередили Мінськ про серйозні наслідки, якщо територію Білорусі використають для російського вторгнення в Україну.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Днями ми ясно дали зрозуміти владі Білорусі, що якщо вони допустять, щоб їхню територію використовували для нападу на Україну, Мінськ зіткнеться з рішучою і швидкою реакцією США, їхніх союзників і партнерів", - сказав він.

Прайс наголосив, що перебування в Білорусі російських військ "викликає серйозне занепокоєння і загрожує суверенітету Білорусі".

Також він попередив, що якщо Росія на постійній основі розмістить військовий контингент у Білорусі, "НАТО треба буде переглянути те, які сили розміщені на кордонах (із Білоруссю, - ред.)".

Нагадаємо, на тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться".

При цьому ще в 2018 році Лукашенко казав, що "українсько-білоруський кордон ніколи не буде кордоном війни", а пізніше жартував: "Якщо і прийдемо з півночі до вас, - я хочу, щоб це військові деякі почули в Україні, - то ми прийдемо на комбайнах, тракторах, на тролейбусах і автобусах".

Однак, після того як Україна не визнала перемогу Лукашенка на виборах 2020 року, відносини з Білоруссю погіршилися, і восени 2021 року він назвав Крим російським. За словами президента України Володимира Зеленського, Білорусь – додатковий плацдарм для агресії Росії. Держдеп США також заявляв пересторогу, що після закінчення у Білорусі спільних з РФ навчань російські військові там і залишаться.